به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه بریتانیا‌ گفت که اگر اسرائیل اجازه ورود کمک به غزه را بدهد، حمایت‌های این کشور می‌تواند در بهبود وضعیت تاثیر داشته باشد.

«دیوید لمی»، وزیر ‌خارجه بریتانیا، گفت: «وضعیت انسانی در غزه فاجعه‌بار است و زنان و دختران بیشترین رنج را متحمل می‌شوند.»

وی افزود: «حمایت ما که از طریق صندوق سازمان ملل ارائه می‌شود، در صورت اجازه ورود کمک‌ها به غزه توسط اسرائیل می‌تواند تغییر ایجاد کند.»

