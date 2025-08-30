جنبلاط:
پیشنهاد هیئت آمریکایی به لبنان دیکته اسرائیل بود
رهبر پیشین حزب سوسیالیست مترقی لبنان تاکید کرد که آنچه از سوی هیئت آمریکایی درباره خلع سلاح حزب الله ارائه شد، یک دیکته اسرائیلی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ولید جنبلاط»، رهبر پیشین حزب سوسیالیست مترقی لبنان درباره موضع واشنگتن نسبت به خلع سلاح حزب الله گفت: «آنچه به ما ارائه شد، یک دیکته اسرائیلی بود، آنها گفتند حزبالله را خلع سلاح کنید و سپس بررسی میکنیم که چگونه اسرائیلیها را به عقبنشینی متقاعد کنیم».
وی تأکید کرد: «واقعیت این است که اسرائیل مواضع خود را در جنوب تقویت کرده است. با این حال، من تکرار میکنم که نیروهای حزبالله بخشی از بافت لبنان هستند، حتی اگر مرجع آنها ولایت فقیه باشد، در حالی که دیگران به مرجع نجف اشاره میکنند».
جنبلاط درباره مرحله آینده گفت: «ما را نمیتوان مجبور به تسلیم کرد. من ایدههایم را برای بازگشت طبیعی تحت شرایطی که کرامت را حفظ کند، مطرح میکنم. ما میخواهیم سرزمینهای اشغالی را آزاد و قطعنامههای بینالمللی را اجرا کنیم و من این اصرار را که حساسیتهای سیاسی شیعه را در نظر نمیگیرد، درک نمیکنم».
وی توضیح داد که بخش بزرگی از شیعیان، تمرکز بر سلاح را نخواهد پذیرفت. راه حل، گفتوگو برای متقاعد کردن حزبالله است، زیرا شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب درست میگوید که معتقد است سلاح حزب، روح هواداران آن است».