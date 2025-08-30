اعتراض فرانسه به رد روادید مقامات فلسطینی از سوی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرانسه اعلام کرد که آمریکا نباید دسترسی فلسطینیان به مجمع عمومی سازمان ملل را نادیده بگیرد.

به دنبال تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای رد روادید مقامات تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین، «ژان نوئل بارو» وزیرخارجه فرانسه گفت: «نباید هیچ محدودیتی برای درسترسی به مجمع عمومی سازان ملل در ماه آینده وجود داتشه باشد».

بارو در دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دانمارک گفت: «نشست مجمع عمومی سازمان ملل نباید بدون هیچ گونه محدودیتی در دسترس باشد».

مجموعه ای از وزرای خارجه در کپنهاگ درخواست فرانسه از آمریکا برای اجازه دسترسی به هیئت فلسطینی به سازمان ملل را بازگو کردند.

این اقدام آمریکا به دنبال تلاشی به رهبری فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مجمع رهبران دنیا در نیویوک اتخاذ شد.

بر اساس توافق، میزبان سازمان ملل در نیویورک آمریکا، نباید روادید مقامات روسای سازمان‌های بین‌المللی را رد کند.

انتهای پیام/