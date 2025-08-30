وزرای خارجه فرانسه و آلمان:
درهای دیپلماسی با ایران باز است
وزرای خارجه فرانسه و آلمان مدعی شدند که درهای دیپلماسی با ایران باز است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه مدعی شد که ما به ایران پیشنهاد تعویق تحریمها را در ازای نشان دادن حسن نیت و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی دادیم، اما پاسخی نداد.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: «پس از 30 روز، تحریمها علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد، در عین حال، درهای دیپلماسی باز است».
«یوهان وادهفول» وزیر خارجه آلمان نیز طی ادعاهایی گفت: «واضح است که ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد و بنابراین باید مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریمها فعال شود».
وی مدعی شد: « یک راه حل دیپلماتیک امکانپذیر است، اما ما به تعهد واضح ایران برای همکاری با ما نیاز داریم».