خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزرای خارجه فرانسه و آلمان:

درهای دیپلماسی با ایران باز است

درهای دیپلماسی با ایران باز است
کد خبر : 1679846
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه فرانسه و آلمان مدعی شدند که درهای دیپلماسی با ایران باز است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه مدعی شد که ما به ایران پیشنهاد تعویق تحریم‌ها را در ازای نشان دادن حسن نیت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادیم، اما پاسخی نداد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: «پس از 30 روز، تحریم‌ها علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد، در عین حال، درهای دیپلماسی باز است».

«یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان نیز طی ادعاهایی گفت: «واضح است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و بنابراین باید مکانیسم ماشه برای بازگشت  خودکار تحریم‌ها فعال شود».

وی مدعی شد: « یک راه حل دیپلماتیک امکان‌پذیر است، اما ما به تعهد واضح ایران برای همکاری با ما نیاز داریم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن