وزیر خارجه فرانسه:
مجموعهای از درخواستها را به اسرائیل ارائه دادیم
فرانسه از ارائه مجموعهای از درخواستها به رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فرانسه از ارائه مجموعهای از درخواستها به اسرائیل از جمله ارسال کمکها خبر داد.
«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت : «ما از اسرائیل خواستهایم که امکان رساندن کمکها خود را فراهم کند، پرداختها به تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر بگیرد و پروژههای شهرکسازی را متوقف کند».
وی گفت: «عدم اجابت این خواستهها، اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات محدودکننده در سطح سران کشورها و دولتها سوق خواهد داد».
این در حالی است که رویا نیوز امروز-شنبه- گزارش داد که در پی درگیریها در محله زیتون غزه، یک سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و ۱۱ تن مجروح شدند.
همچنین بر اساس این گزارش ۴ تن از نیروهای اشغالگر مفقود شدند.
به گزارش رویا نیوز، رسانههای صهیونیست این نبرد را به عنوان جدیترین درگیری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توضیف کردند،
بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارتش رژیم صهیونیستی یک ممنوعیت عدم انتشار تا اطلاع ثانوی اعمال کرده اس