خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه فرانسه:

مجموعه‌ای از درخواست‌ها را به اسرائیل ارائه دادیم

مجموعه‌ای از درخواست‌ها را به اسرائیل ارائه دادیم
کد خبر : 1679802
لینک کوتاه کپی شد.

فرانسه از ارائه مجموعه‌ای از درخواست‌ها به رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فرانسه از ارائه مجموعه‌ای از درخواست‌ها به اسرائیل از جمله ارسال کمک‌ها  خبر داد. 

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت : «ما از اسرائیل خواسته‌ایم که امکان رساندن  کمک‌ها  خود را فراهم کند، پرداخت‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر بگیرد و پروژه‌های شهرک‌سازی را متوقف کند».

وی گفت: «عدم اجابت این خواسته‌ها، اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات محدودکننده در سطح سران کشورها و دولت‌ها سوق خواهد داد».

این در حالی است که رویا نیوز امروز-شنبه- گزارش داد که در پی درگیری‌ها در محله زیتون غزه،  یک سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و ۱۱ تن مجروح شدند.

همچنین بر اساس این گزارش ۴ تن از نیروهای اشغالگر مفقود شدند.

به گزارش رویا نیوز، رسانه‌های صهیونیست این نبرد را به عنوان جدیترین درگیری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توضیف کردند، 

بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارتش رژیم صهیونیستی یک ممنوعیت عدم انتشار تا اطلاع ثانوی اعمال کرده اس

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن