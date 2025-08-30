به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فرانسه از ارائه مجموعه‌ای از درخواست‌ها به اسرائیل از جمله ارسال کمک‌ها خبر داد.

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت : «ما از اسرائیل خواسته‌ایم که امکان رساندن کمک‌ها خود را فراهم کند، پرداخت‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر بگیرد و پروژه‌های شهرک‌سازی را متوقف کند».

وی گفت: «عدم اجابت این خواسته‌ها، اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات محدودکننده در سطح سران کشورها و دولت‌ها سوق خواهد داد».

این در حالی است که رویا نیوز امروز-شنبه- گزارش داد که در پی درگیری‌ها در محله زیتون غزه، یک سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و ۱۱ تن مجروح شدند.

همچنین بر اساس این گزارش ۴ تن از نیروهای اشغالگر مفقود شدند.

به گزارش رویا نیوز، رسانه‌های صهیونیست این نبرد را به عنوان جدیترین درگیری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توضیف کردند،

بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارتش رژیم صهیونیستی یک ممنوعیت عدم انتشار تا اطلاع ثانوی اعمال کرده اس

