ورود ناو جنگی آمریکا به پاناما با مقصد کارائیب

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی عصر روز گذشته - جمعه- از ورود رزم‌ناو موشک‌انداز آمریکایی «لیک ایری» از اقیانوس آرام به کانال پاناما خبر دادند.

طبق این گزارش، منابع رسانه ای شاهد عبور این کشتی جنگی از سمت اقیانوس آرام حدود ساعت نه و ۳۰ دقیقه شب به وقت محلی از کانال و حرکت آن به سمت شرق به سمت اقیانوس اطلس بودند.

این کشتی که شماره سیاه ۷۰ را روی بدنه خود دارد، دو روز گذشته در بندر «رودمن»، در ورودی اقیانوس آرام به کانال پهلو گرفت.

ایالات متحده از اعزام چندین کشتی جنگی به کارائیب با هدف اعلام شده مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر خبر داد.

هفته گذشته، واشنگتن از استقرار سه ناوشکن موشک‌انداز هدایت‌شونده در سواحل ونزوئلا خبر داد.

