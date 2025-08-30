خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هلاکت سرباز صهیونیست در درگیری‌های محله زیتون

هلاکت سرباز صهیونیست در درگیری‌های محله زیتون
کد خبر : 1679742
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه از هلاکت یک سرابز صهیونیت و محجروح و مفقود شدن ۱۵ سرباز اشغالگر دیگر در درگیری‌های محله زیتون در غزه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رویا نیوز امروز-شنبه- گزارش داد که در پی درگیری‌ها در محله زیتون غزه،  یک سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و ۱۱ تن مجروح شدند.

همچنین بر اساس این گزارش ۴ تن از نیروهای اشغالگر مفقود شدند.

به گزارش رویا نیوز، رسانه‌های صهیونیست این نبرد را به عنوان جدیترین درگیری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توضیف کردند، 

بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارتش رژیم صهیونیستی یک ممنوعیت عدم انتشار تا اطلاع ثانوی اعمال کرده است.

رسانه‌های صهیونیستی ساعات پایانی روز جمعه گزارش دادند که به دنبال تلاش اسرائیل برای  اشغال شهر، نبردی سنگین  همراه با حملات هوایی و شلیک سنگین توپخلانه  در محله زیتون غزه در جریان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن