به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رویا نیوز امروز-شنبه- گزارش داد که در پی درگیری‌ها در محله زیتون غزه، یک سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و ۱۱ تن مجروح شدند.

همچنین بر اساس این گزارش ۴ تن از نیروهای اشغالگر مفقود شدند.

به گزارش رویا نیوز، رسانه‌های صهیونیست این نبرد را به عنوان جدیترین درگیری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توضیف کردند،

بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارتش رژیم صهیونیستی یک ممنوعیت عدم انتشار تا اطلاع ثانوی اعمال کرده است.

رسانه‌های صهیونیستی ساعات پایانی روز جمعه گزارش دادند که به دنبال تلاش اسرائیل برای اشغال شهر، نبردی سنگین همراه با حملات هوایی و شلیک سنگین توپخلانه در محله زیتون غزه در جریان است.

