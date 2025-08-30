طرف آمریکایی مسئول اختلال در خدمات کنسولی بین دو کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «الکسی کلیموف»، رئیس اداره امور کنسولی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که از سرگیری کامل خدمات کنسولی با ایالات متحده تا حد زیادی به طرف آمریکایی بستگی دارد.

وی گفت: ‌کنسولگری‌های روسیه به رغم کمبود کارمند همچنان به طور کامل روادید صادر می‌کنند، برخلاف ایالات متحده که تقریبا صدور روادید برای شهروندان روسی را متوقف کرده است».

کلیموف گفت که بحران فعلی ناشی از تصمیم دولت «باراک اوباما»، رئیس جمهور پیشین آمریکا در پایان سال ۲۰۱۶ برای تعطیلی کنسولگری‌های روسیه در سانفرانسیسکو و سیاتل است که باعث شد مسکو با اقدامات مشابهی علیه کنسولگری‌های ایالات متحده در روسیه واکنش نشان دهد.

خدمات کنسولی بین دو کشور سال‌هاست که به دلیل تنش‌های سیاسی با ظرفیت محدود ارائه می‌شود و هزاران شهروند روسی و آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است.

انتهای پیام/