بزرگ‌ترین شهر در نوار غزه با قحطی و گرسنگی مواجه است

رئیس برنامه جهانی غذا تاکید کرد در صورت عدم برقراری آتش بس‌، احتمال گسترش قحطی در سراسر نوار غزه وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس  برنامه جهانی غذا  تاکید کرد در صورت عدم برقراری آتش‌بس‌، احتمال گسترش قحطی در سراسر نوار غزه وجود دارد.

 «سیدنی مک‌کین» رئیس  برنامه جهانی غذا  از کمبود شدید مواد غذایی در نوار غزه خبر داد.

وی گفت که با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره نیاز شدید به کمک‌های بیشتر صحبت کرده است.

‌وی گفت: «ما توافق کردیم تا کمک‌های بیشتری وارد نوار غزه شود. رسیدن کاروان‌های ما به نوار غزه در امنیت یک امر بسیار با اهمیت است.»

وی گفت: «بزرگ‌ترین شهر در نوار غزه با قحطی و گرسنگی مواجه است. در صورت عدم آتش‌بس گرسنگی و قحطی در سرتاسر نوار غزه گسترش می‌یابد.»

 

