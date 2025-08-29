مقام فلسطینی:
وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است
کد خبر : 1679516
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیر امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که وضعیت در جنوب این منطقه بسیار خطرناک است.
مدیر امداد پزشکی در غزه به الجزیره گفت: «اسرائیل از اجازه دادن به پرسنل دفاع مدنی برای درمان مجروحان خودداری میکند.»
وی افزود: «اشغالگران کسانی را که منتظر کمک هستند و ساکنان خانههایشان را هدف قرار میدهند.»
وی در ادامه عنوان کرد وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است.