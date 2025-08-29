خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام فلسطینی:

وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است

وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است
کد خبر : 1679516
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که وضعیت در جنوب این منطقه بسیار خطرناک است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیر امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که  وضعیت در جنوب این منطقه بسیار خطرناک است.

مدیر امداد پزشکی در غزه به الجزیره گفت: «اسرائیل از اجازه دادن به پرسنل دفاع مدنی برای درمان مجروحان خودداری می‌کند.»

وی افزود: «اشغالگران کسانی را که منتظر کمک هستند و ساکنان خانه‌هایشان را هدف قرار می‌دهند.»

وی در ادامه عنوان کرد وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش