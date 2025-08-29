به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیر امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که وضعیت در جنوب این منطقه بسیار خطرناک است.

مدیر امداد پزشکی در غزه به الجزیره گفت: «اسرائیل از اجازه دادن به پرسنل دفاع مدنی برای درمان مجروحان خودداری می‌کند.»

وی افزود: «اشغالگران کسانی را که منتظر کمک هستند و ساکنان خانه‌هایشان را هدف قرار می‌دهند.»

وی در ادامه عنوان کرد وضعیت در جنوب غزه بسیار خطرناک است.

