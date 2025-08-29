درخواست دولت آلمان از شهروندانش برای ترک ایران

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت آلمان از شهروندان خود خواست خاک ایران را ترک کنند.

دولت آلمان مدعی شد نگران اقدام تلافی‌جویانه ایران در معرفی دوباره سازوکار ماشه در شورای امنیت است به همین خاطر به شهروندان خود خواسته به ایران سفر نکنند و دیگران نیز خاک ایران را ترک کنند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز گذشته -پنج‌شنبه- یک فرآیند ۳۰ روزه برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند، اقدامی که احتمالاً دو ماه پس از جنگ ایران و اسرائیل، تنش‌ها را تشدید خواهد کرد.

وزارت ‌خارجه آلمان در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: «از آنجایی که نمایندگان دولت ایران بارها در این مورد تهدید به عواقب کرده‌اند، نمی‌توان این احتمال را رد کرد که منافع و اتباع آلمان تحت تأثیر اقدامات متقابل در ایران قرار خواهند گرفت. در حال حاضر، سفارت آلمان در تهران فقط می‌تواند کمک‌های کنسولی محدودی را در محل ارائه دهد.»

