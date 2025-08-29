رویترز گزارش داد:
رهبران چین و هند در سایه تعرفههای ترامپ با یکدیگر دیدار میکنند
رهبران چین و هند در حالی با یکدیگر دیدار میکنند که روابط هر دو کشور با واشنگتن آنها را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رهبران چین و هند در حالی با یکدیگر دیدار میکنند که روابط هر دو کشور با واشنگتن آنها را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
انتظار میرود «نارندرا مودی»، نخستوزیر هند، روز یکشنبه با «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، گفتوگو کند.
روابط بین این رقبای آسیایی در پی اعمال تعرفههای تنبیهی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بر دهلی نو، رو به بهبود گذاشته است.
مودی در اولین سفر خود به چین در هفت سال گذشته، در اجلاس بلوک امنیتی منطقهای سازمان همکاری شانگهای شرکت میکند که اعضای آن شامل روسیه و ایران نیز میشوند.
سفر مودی اولین سفر پس از درگیری مرگبار سال ۲۰۲۰ بین نیروهای هندی و چینی در مرز مورد مناقشه هیمالیا است.