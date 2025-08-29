به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دنی دانون»، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، مدعی شد که برنامه‌های برخی از کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به پیشرفت روند صلح کمکی نمی‌کند، بلکه مانع مذاکرات غزه و آزادی اسرا می‌شود.

دانون در مصاحبه‌ای با تایمز اسرائیل مدعی شد که این اعلامیه‌ها «رسمی هستند و در خدمت محاسبات سیاسی داخلی رهبران‌شان».

وی رهبران کشورهای غربی را متهم کرد که «از واقعیت فاصله گرفته‌اند و تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در غزه را نادیده می‌گیرند.»

این مقام صهیونیست طی اظهاراتی سخیف مدعی شد که خواسته‌های جدید ارائه شده توسط حماس، که منجر به تعلیق اخیر مذاکرات شد.

انتهای پیام/