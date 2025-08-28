گوترش:
مذاکرات برای حل دیپلماتیک مسأله هستهای ایران ادامه پیدا کند
دبیرکل سازمان ملل در پی اقدام توجیهناپذیر تروئیکای اروپایی برای آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، خواستار حل دیپلماتیک مسأله هستهای ایران شد.
به گزارش ایلنا،
گوترش از تمامی اعضای برجام و شورای امنیت خواست که مذاکرات برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسأله هستهای ایران را ادامه دهند.