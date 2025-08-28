به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در پی اقدام توجیه‌ناپذیر تروئیکای اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، خواستار حل دیپلماتیک مسأله هسته‌ای ایران شد.

گوترش از تمامی اعضای برجام و شورای امنیت خواست که مذاکرات برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسأله هسته‌ای ایران را ادامه دهند.

