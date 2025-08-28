خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا:

طی فرصتی ۳۰ روزه با ایران و شورای امنیت در تعامل خواهیم بود

طی فرصتی ۳۰ روزه با ایران و شورای امنیت در تعامل خواهیم بود
کد خبر : 1679388
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت که اکنون در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ فرصت ۳۰ روز‌ه‌ای شروع می شود که در آن با ایران و شورای امنیت تعامل خواهیم داشت.

به گزارش ایلنا، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت که اکنون در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ فرصت ۳۰ روز‌ه‌ای شروع می شود که در آن با ایران و شورای امنیت تعامل خواهیم داشت.

وی افزود که در این مدت همچنان امکان تمدید مهلت وجود دارد. 

این سخنگو با بیان این‌که فعال‌سازی مکانیسم ماشه «تصمیمی دشوار» بوده است، با تکرار برخی ادعاها گفت این تصمیم به سه دلیل اتخاذ شده است: «نخست این‌که ایران مرتکب نقض فاحش مفاد برجام شده است؛ به عنوان مثال کل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که مطابق برجام باید حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم با غنای حداکثر ۳/۶۷ درصد باشد در ماه می گذشته بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم بوده است.  همچنین ایران هزاران سانتریفیوژ پیشرفته فعال دارد که ۱۰ برابر حد مجاز تعیین شده در برجام است».

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «دوم این‌که ایران تنها کشور بدون سلاح هسته‌ای است که اورانیوم با غنای بسیار بالا در سطح قابل استفاده برای کاربرد نظامی دارد. ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص بالا دارد که محل ذخیره‌سازی آن در حال حاضر مشخص نیست».

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی گفت: «دلیل سوم این است که با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، شاهد پاسخ کافی از سوی ایران برای رسیدن به توافق نبوده‌ایم و به‌رغم فرصت‌های مختلفی که وجود داشت و تمام مذاکرات مختلفی که انجام گرفته، از جمله هشت دور مذاکره‌ای که سه کشور اروپایی در سال جاری با تهران داشتند، ایران بسیاری از پیشنهادات را رد کرده است».

وی در عین حال گفت: «ما احساس می‌کنیم که اقدام‌هایی که انجام دادیم قانونی و متناسب است. در عین حال فکر نمی‌کنیم فرصت برای دیپلماسی پایان یافته است و همچنان به حصول یک توافق از طریق مذاکره پایبند هستیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش