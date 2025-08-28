طی فرصتی ۳۰ روزه با ایران و شورای امنیت در تعامل خواهیم بود

به گزارش ایلنا، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت که اکنون در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ فرصت ۳۰ روز‌ه‌ای شروع می شود که در آن با ایران و شورای امنیت تعامل خواهیم داشت.

وی افزود که در این مدت همچنان امکان تمدید مهلت وجود دارد.

این سخنگو با بیان این‌که فعال‌سازی مکانیسم ماشه «تصمیمی دشوار» بوده است، با تکرار برخی ادعاها گفت این تصمیم به سه دلیل اتخاذ شده است: «نخست این‌که ایران مرتکب نقض فاحش مفاد برجام شده است؛ به عنوان مثال کل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که مطابق برجام باید حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم با غنای حداکثر ۳/۶۷ درصد باشد در ماه می گذشته بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم بوده است. همچنین ایران هزاران سانتریفیوژ پیشرفته فعال دارد که ۱۰ برابر حد مجاز تعیین شده در برجام است».