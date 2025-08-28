شورای امنیت روز جمعه درباره فعالسازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه میدهد
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا -جمعه- برای بررسی آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه میدهد.
این نشست به درخواست کشورهای اروپایی عضو برجام برگزار میشود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز طی نامهای به شورای امنیت از آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند.
این سه کشور طی بیانیهای اعلام کردند که تصمیم گرفتهاند پیش از آنکه در اواسط ماه اکتبر توانایی خود برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران که در چارچوب برجام لغو شده بود را از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند.