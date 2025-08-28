با ارسال نامهای به شورای امنیت؛
روند فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا آغاز شد
بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز -پنجشنبه- طی نامهای به شورای امنیت از آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز -پنجشنبه- طی نامهای به شورای امنیت از آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند.
این سه کشور طی بیانیهای اعلام کردند که تصمیم گرفتهاند پیش از آنکه در اواسط ماه اکتبر توانایی خود برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران که در چارچوب برجام لغو شده بود را از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند.