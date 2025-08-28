آنکارا:
ثبات سوریه ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه دارد
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ثبات در سوریه ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ثبات سوریه ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه دارد و هر گامی در این راستا به دستیابی به صلح منطقهای کمک میکند.
به گفته منابعی در وزارت دفاع ترکیه، این مطلب امروز -پنجشنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی در «آنکارا» در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آخرین تحولات سوریه مطرح شد.
این منابع تایید کردند: «ترکیه معتقد است که ثبات در سوریه از طریق یک مدل حکومت متمرکز که تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را حفظ کرده و از ریشه دواندن عناصر جداییطلب جلوگیری میکند، حاصل خواهد شد.»
همچنین خاطرنشان شد که دولت سوریه با هدف برخورد با همه اجزای قومی و فرقهای کشور با فاصله برابر، به کار خود ادامه میدهد.
