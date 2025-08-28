به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ثبات سوریه ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه دارد و هر گامی در این راستا به دستیابی به صلح منطقه‌ای کمک می‌کند.

به گفته منابعی در وزارت دفاع ترکیه، این مطلب امروز -پنج‌شنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی در «آنکارا» در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آخرین تحولات سوریه مطرح شد.

این منابع تایید کردند: «ترکیه معتقد است که ثبات در سوریه از طریق یک مدل حکومت متمرکز که تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را حفظ کرده و از ریشه دواندن عناصر جدایی‌طلب جلوگیری می‌کند، حاصل خواهد شد.»

همچنین خاطر‌نشان شد که دولت سوریه با هدف برخورد با همه اجزای قومی و فرقه‌ای کشور با فاصله برابر، به کار خود ادامه می‌دهد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که: «ثبات سوریه ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه دارد و هر گامی که در این راستا برداشته شود، به برقراری صلح در منطقه کمک می‌کند».

انتهای پیام/