پسکوف:

هیچ توافقی در مورد آتش‌بس هوایی با اوکراین حاصل نشده است

هیچ توافقی در مورد آتش‌بس هوایی با اوکراین حاصل نشده است
سخنگوی کرملین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که هیچ توافقی در مورد آتش‌بس هوایی با اوکراین حاصل نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که هیچ توافقی در مورد آتش‌بس هوایی با اوکراین حاصل نشده است.

پسکوف در جمع خبرنگاران در مورد احتمال آتش‌بس بین روسیه و اوکراین در مورد حملات هوایی گفت: «هیچ توافقی در این مورد حاصل نشده است.»

پسکوف خاطرنشان کرد که «کی‌یف همچنان به هدف قرار دادن تأسیسات زیرساختی روسیه که اغلب صلح‌آمیز هستند، ادامه می‌دهد.»

 

