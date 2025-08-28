احیای روابط چین و هند در بحبوحه جنگ تجاری ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ به نقل از یک مقام دولتی هند گزارش داد که پکن و دهلی نو در بهار، زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، درگیری تجاری با پکن و سایر کشورها را آغاز کرد، گام‌های اولیه برای احیای روابط خود را برداشتند.

به گفته این منبع، « شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین، ظاهرا در ماه مارس نامه‌ای محرمانه به دولت هند ارسال کرده است تا در مورد امکان بهبود روابط دوجانبه، اوضاع را بررسی کند.

بنا به این گزارش، در این نامه، رهبر چین ابراز نگرانی کرده است که توافق‌های تجاری جدید ایالات متحده با سایر کشورها می‌تواند به منافع پکن آسیب برساند و طبق گزارش‌ها، یک مقام منطقه‌ای را که مسئول تسهیل گفت‌و‌گو بین دو کشور خواهد بود، مشخص کرده است‌.

این منبع گفت که تا ماه ژوئن، دولت هند اقدامات فعال‌تری را برای بهبود روابط با چین آغاز کرده بود. فضای مذاکرات تجاری بین ‌دهلی و ‌واشنگتن‌ به طور فزاینده‌ای پرتنش شده بود و بنا به گزارش‌ها، سیاستمداران و مقامات هندی از ادعای ترامپ مبنی بر موفقیت در توقف خصومت‌ها بین هند و پاکستان در اوایل ماه مه، ناراضی بودند.

