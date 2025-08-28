خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ گزارش داد:

احیای روابط چین و هند در بحبوحه جنگ تجاری ترامپ

احیای روابط چین و هند در بحبوحه جنگ تجاری ترامپ
کد خبر : 1679257
لینک کوتاه کپی شد.

بلومبرگ به نقل از یک مقام دولتی هند گزارش داد که پکن و دهلی نو در بحبوحه جنگ تجاری رئیس‌جمهور آمریکا بهبود روابط میان دو کشور را آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ به نقل از یک مقام دولتی هند گزارش داد که پکن و دهلی نو در بهار، زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، درگیری تجاری با پکن و سایر کشورها را آغاز کرد، گام‌های اولیه برای احیای روابط خود را برداشتند.

به گفته این منبع، « شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین، ظاهرا در ماه مارس نامه‌ای محرمانه به دولت هند ارسال کرده است تا در مورد امکان بهبود روابط دوجانبه، اوضاع را بررسی کند.

بنا به این گزارش، در این نامه، رهبر چین ابراز نگرانی کرده است که توافق‌های تجاری جدید ایالات متحده با سایر کشورها می‌تواند به منافع پکن آسیب برساند و طبق گزارش‌ها، یک مقام منطقه‌ای را که مسئول تسهیل گفت‌و‌گو  بین دو کشور خواهد بود، مشخص کرده است‌.

این منبع گفت که تا ماه ژوئن، دولت هند اقدامات فعال‌تری را برای بهبود روابط با چین آغاز کرده بود. فضای مذاکرات تجاری بین ‌دهلی و ‌واشنگتن‌ به طور فزاینده‌ای پرتنش شده بود و بنا به گزارش‌ها، سیاستمداران و مقامات هندی از ادعای ترامپ مبنی بر موفقیت در توقف خصومت‌ها بین هند و پاکستان در اوایل ماه مه، ناراضی بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش