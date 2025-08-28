خبرگزاری کار ایران
عملیات هلی برن ارتش رژیم صهیونیستی در حومه دمشق
یک مقام دولت خودخوانده سوریه از عملیات هلی برن ارتش رژیم صهیونیستی در حومه دمشق خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، یک منبع نظامی وابسته به دولت خودخوانده سوریه گفت که ارتش اسرائیل یک عملیات هلی‌برن در یک پادگان نظامی در منطقه الکسوه در  حومه  دمشق انجام داده است.

وی افزود که نظامیان صهیونیست  بیش از دو ساعت در منطقه عملیات هلی‌برن در الکسوه حضور داشت.

براساس  این گزارش، ارتش اسرائیل ده‌ها نظامی و تعدادی تجهیزات جست‌وجو را به منطقه الکسوه در حومه دمشق منتقل کرد.

وی گفت: هیچ درگیری‌ میان نیروهای اسرائیلی شرکت‌کننده در عملیات هلی‌برن و نیروهای ارتش سوریه رخ نداده است.

این مقام افزود: چهار بالگرد اسرائیلی در عملیات هلی‌برن در منطقه الکسوه مشارکت داشتند.

 

