گروسی:
بازرسان آژانس تنها به نیروگاه بوشهر دسترسی پیدا کردهاند
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که بازرسان این نهاد تنها به نیروگاه اتمی بوشهر دسترسی پیدا کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که بازرسان این نهاد تنها به نیروگاه اتمی بوشهر دسترسی پیدا کردهاند.
وی با تکرار برخی ادعاها گفت که این نهاد هنوز از میزان همکاری ایران با بازرسان بینالمللی رضایت ندارد.
رافائل گروسی افزود که هرچند ایران برای نخستین بار از زمان جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن، اجازه بازگشت بازرسان را داده است، اما دسترسی مجدد به تأسیسات هستهای کلیدی همچنان «فرایندی در حال انجام» است.
وی افزود: «میتوانم بگویم مهم است که بازرسان بازگشتهاند. در عین حال، هنوز لازم است تعدادی مسائل روشن شود و همچنان باید به همه موضوعاتی که در چارچوب بازرسیها در ایران اهمیت دارند، رسیدگی کنیم».
گروسی امروز -چهارشنبه- با برخی مقامهای ارشد آمریکا از جمله «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.