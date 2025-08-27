خبرگزاری کار ایران
دیدار گروسی و روبیو درباره ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -چهارشنبه- از دیدار با وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن و رایزنی درباره ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -چهارشنبه- از دیدار با  «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن و رایزنی درباره ایران خبر داد.

گروسی در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت که در این دیدار دربارهٔ فعالیت‌های آژانس در ایران و اوکراین و همچنین همکاری نزدیک آمریکا و آژانس در زمینه نوآوری‌های هسته‌ای گفن‌وگو شده است.

همچنین از حمایت پیوسته آمریکا از مأموریت آژانس «برای صلح» تقدیر کرد. 

 

