دیدار گروسی و روبیو درباره ایران

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -چهارشنبه- از دیدار با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن و رایزنی درباره ایران خبر داد.



گروسی در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت که در این دیدار دربارهٔ فعالیت‌های آژانس در ایران و اوکراین و همچنین همکاری نزدیک آمریکا و آژانس در زمینه نوآوری‌های هسته‌ای گفن‌وگو شده است.



همچنین از حمایت پیوسته آمریکا از مأموریت آژانس «برای صلح» تقدیر کرد.

