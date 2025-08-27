دولت آلمان:
فعال سازی مکانیسم ماشه همچنان روی میز است
دولت آلمان اعلام کرد که فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت آلمان اعلام کرد که فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان امروز -چهارشنبه- ادعا کرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از دیدار روز گذشته -سهشنبه- با تهران در تلاش برای احیای تلاشهای دیپلماتیک بر سر برنامه هستهای این کشور، همچنان آماده فعال کردن مکانیسم ماشه و اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران هستند.
وی افزود که اعمال مجدد تحریمها پس از پایان بینتیجه مذاکرات همچنان یک گزینه است.
این مقام آلمانی در عین حال مدعی شد که سه کشور اروپایی به دنبال یک راهحل دیپلماتیک خواهند بود.
پیش از این «لارنس نورمن»، خبرنگار وال استریت ژورنال مدعی شد که ممکن است مکانیسم ماشه فردا -پنج شنبه- فعال شود.
وی طی ادعایی در صفحه ایکس خود نوشت: «اگر بنا باشد اسنپبک این هفته اتفاق بیفتد، احتمال قوی وجود دارد که این اتفاق فردا روی دهد.»
این در حالی است که ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (تروئیکای اروپایی) روز گذشته -سهشنبه- در ژنو دیدار کردند.