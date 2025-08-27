پیام مکتوب پوتین به ولیعهد سعودی

به گزارش ایلنا به نقل از واس، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی پیام کتبی از «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه درباره روابط دوجانبه دریافت کرد.

این پیام امروز توسط «عبدالرحمن بن ابراهیم الراسی»، معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور بین الملل در دیدار با «سرگئی کوزلوف»، سفیر روسیه در عربستان سعودی در مقر وزارتخانه در ریاض دریافت شد.

در این دیدار، دو طرف روابط دوجانبه و راه‌های توسعه همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند.

