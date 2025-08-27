خبرگزاری کار ایران
ممانعت اشغالگران از تحویل اجساد شهدا سادیسم صهیونیستی است

جنبش حماس، خودداری رژیم صهیونیستی از تحویل اجساد شهدا را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین  (حماس) در بیانیه ‌ای خودداری رژیم صهیونیستی  از تحویل اجساد شهدا را محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده است: «ممانعت اشغالگران از تحویل اجساد شهدا، جنایت شنیع صهیونیستی است که سادیسم و ​​وحشیگری آنها را آشکار می‌کند».

حماس تاکید کرد: «ما خواستار اقدام بین‌المللی برای رسوا کردن رژیم اشغالگر و اعمال فشار بر  آن از هر طریقی برای بازگرداندن اجساد شهدا هستیم».

 

