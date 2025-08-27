مکانیسم ماشه ممکن است فردا فعال شود

به گزارش ایلنا، «لارنس نورمن»، خبرنگار وال استریت ژورنال مدعی شد که ممکن است مکانیسم ماشه فردا -پنج شنبه- فعال شود.

وی طی ادعایی در صفحه ایکس خود نوشت: «اگر بنا باشد اسنپ‌بک این هفته اتفاق بیفتد، احتمال قوی وجود دارد که این اتفاق فردا روی دهد.»

این در حالی است که ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (تروئیکای اروپایی) روز گذشته -‌سه‌شنبه- در ژنو دیدار کردند.

از سوی دیگر، «باراک راوید»، خبرنگار آکسیوس، روز گذشته مدعی شد که دیدار معاونان وزرای خارجه ایران و تروئیکای اروپایی بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و طرف‌ ایرانی جزئیات چندانی درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ارائه نکرده و دیپلمات‌های غربی بناست در این زمینه با رهبران خود درباره قدم‌های بعدی گفت‌وگو کنند.

آکسیوس همچنین مدعی شد که اروپا در جلسه روز گذشته به ایران 5 روز مهلت برای از سرگیری مذاکرات هسته ای با آمریکا را داده و در صورتی که مذاکرات در این 5 روز آغاز نشود، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.

این در حالی است که در آستانه ضرب‌الاجل مکانیسم ماشه، روسیه پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ای از قطعنامه خود را توزیع کرده که قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران را برای شش ماه تمدید می‌کند.

غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه نیز روز گذشته پس از از گفت‌وگوی ایران با سه کشور اروپایی در ژنو نوشت: دکتر تخت روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند. ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.

وی گفت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری خود در خصوص اقدامات ایران در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه تصریح کرد: ما همه سناریو‌ها را مدنظر قرار داده‌ایم، همه احتمالات را مدنظر قرار می‌دهیم اما در این مرحله تمرکز ما بر جلوگیری از حوادثی است که ممکن است برای کشور هزینه ساز شود.

