به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که تل آویو تمایلی برای رسیدن به توافق آتش بس نشان نمی‌دهد.

الانصاری افزود: «تا زمان پایان جنگ غزه به تلاش‌های خود پایبند هستیم و از تمام تلاش‌ها در این چارچوب استقبال می‌کنیم».

وی تاکید کرد: «اسرائیل نمی‌خواهد به طرح روی میز پاسخ دهد و از جامعه بین المللی می خواهیم که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد».

سخنگوی وزارت خارجه قطر اضافه کرد: «مکان برگزاری مذاکرات برای مصر و قطر مهم نیست، آنچه حماس با آن موافقت کرد، با چیزی که اسرائیل موافق آن است، مطابقت دارد».

الانصاری افزود: «توپ اکنون در زمین اسرائیل است و باید به پیشنهاد مطرح شده پاسخ دهد، اما به نظر می‌رسد خواهان رسیدن به توافق نیست».

وی ادامه داد: «حملات اسرائیل گسترش یافته و این امر منجر به نتایج مثبت نخواهد شد».

