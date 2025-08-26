وزارت خارجه قطر:
تل آویو تمایلی برای رسیدن به توافق آتش بس نشان نمیدهد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که تل آویو تمایلی برای رسیدن به توافق آتش بس نشان نمیدهد.
الانصاری افزود: «تا زمان پایان جنگ غزه به تلاشهای خود پایبند هستیم و از تمام تلاشها در این چارچوب استقبال میکنیم».
وی تاکید کرد: «اسرائیل نمیخواهد به طرح روی میز پاسخ دهد و از جامعه بین المللی می خواهیم که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد».
سخنگوی وزارت خارجه قطر اضافه کرد: «مکان برگزاری مذاکرات برای مصر و قطر مهم نیست، آنچه حماس با آن موافقت کرد، با چیزی که اسرائیل موافق آن است، مطابقت دارد».
الانصاری افزود: «توپ اکنون در زمین اسرائیل است و باید به پیشنهاد مطرح شده پاسخ دهد، اما به نظر میرسد خواهان رسیدن به توافق نیست».
وی ادامه داد: «حملات اسرائیل گسترش یافته و این امر منجر به نتایج مثبت نخواهد شد».