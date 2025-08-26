مذاکرات مخفیانه مسکو و واشنگتن درباره معاملات بزرگ انرژی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پنج منبع آگاه فاش کردند که مقام‌های دولتی روسیه و آمریکا در حاشیه مذاکراتی که این ماه در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار شد، درباره چندین قرارداد انرژی بحث و گفت‌وگو کردند.

به گفته این منابع، این معاملات به عنوان مشوق‌هایی برای تشویق روسیه به پایان دادن به جنگ اوکراین و کاهش تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه ارائه شده است.

منابع مذکور افزودند: « این مقامات در مورد احتمال بازگشت اکسون موبیل به پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ روسیه بحث و گفت‌وگو کردند».

طبق این گزارش، دو طرف همچنین احتمال خرید تجهیزات آمریکایی توسط روسیه برای پروژه‌های گاز طبیعی مایع که مشمول تحریم‌های غرب است را بررسی کردند.

سه منبع گفتند که این مذاکرات در جریان سفر «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا به مسکو در اوایل این ماه که با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «کریل دمیتریف»، نماینده ویژه او در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی دیدار کرد، انجام شد.

به گفته دو منبع، این پیشنهادات همچنین در کاخ سفید با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مورد بحث قرار گرفت.

به گفته یک منبع، این معاملات در اجلاس آلاسکا در ۱۵ آگوست مورد بحث قرار گرفت.

