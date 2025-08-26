به گزارش ایلنا، «لارنس نورمن» خبرنگار وال استریت ژورنال در پیامی در پلتفرم ایکس مدعی شد که به احتمال بسیار زیاد تروئیکای اروپایی و آمریکا، طرح روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را رد می‌کنند.

وی افزود: «بعید است که این طرح بتواند نه رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کند تا نیاز به وتو داشته باشد».

وی پیشتر گفته بود که متن پیشنهادی روسیه بندی دارد که تصریح می‌کند با تمدید قطعنامه، دیگر نمی‌توان در آینده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) استفاده کرد و گنجاندن این بند در متن می‌تواند اعتماد سه کشور اروپایی به نیت مسکو را از بین ببرد

