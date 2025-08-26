خبرگزاری کار ایران
خبرنگار وال استریت ژرونال مدعی شد:

اروپا و آمریکا طرح روسیه درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را رد می‌کنند

اروپا و آمریکا طرح روسیه درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را رد می‌کنند
کد خبر : 1678356
خبرنگار وال استریت ژورنال در پیامی مدعی شد که سه کشور اروپایی و آمریکا احتمالا طرح روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را رد می‌کنند.

به گزارش ایلنا، «لارنس نورمن» خبرنگار وال استریت ژورنال در پیامی در پلتفرم ایکس  مدعی شد که به احتمال بسیار زیاد تروئیکای اروپایی و آمریکا، طرح  روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را رد می‌کنند.

وی افزود: «بعید است که این طرح بتواند نه رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کند تا نیاز به وتو داشته باشد».

وی پیشتر گفته بود که متن پیشنهادی روسیه بندی دارد که تصریح می‌کند با تمدید قطعنامه، دیگر نمی‌توان در آینده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) استفاده کرد و گنجاندن این بند در متن می‌تواند اعتماد سه کشور اروپایی به نیت مسکو را از بین ببرد

 

انتهای پیام/
