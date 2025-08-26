خبرگزاری کار ایران
استراتژی ترامپ درمورد اوکراین نامنسجم است

مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در مقاله‌ای استراژی رئیس‌جمهور آمریکا درباره اوکراین را نامنسجم دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در مقاله‌ای که روز ‌گذشته -دوشنبه-  سه روز پس از یورش ماموران فدرال به خانه و دفتر کار او در منطقه واشنگتن‌ منتشر شد، استراتژی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور درباره اوکراین را نامنسجم دانست.

بولتون در مقاله‌ای برای «واشنگتن اگزمینر» با عنوان «استراتژی کاملا نامنسجم ترامپ در اوکراین» گفت: «سیاست رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در اوکراین امروز منسجم‌تر از جمعه گذشته، زمانی که دولت او حکم تفتیش خانه و دفتر من را اجرا کرد، نیست».

وی افزود: «در حالی که اوکراین، روسیه، چندین کشور اروپایی و آمریکا در سردرگمی، عجله و فقدان هرگونه توافق فکری قابل تشخیص فرو رفته‌اند، مذاکرات ترامپ، همراه با کمپین جایزه صلح نوبل او، ممکن است در آخرین لحظات خود باشد».

 

 

