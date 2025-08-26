خبرگزاری کار ایران
پیشنهاد سئول به ترامپ برای دیدار با رهبر کره شمالی طی ماه‌های آتی
سئول از احتمال دیدار رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی طی ماه‌های آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سئول از احتمال دیدار رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی طی ماه‌های آتی خبر داد. 

کاخ آبی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، پیشنهاد دیدار احتمالی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، را در اواخر امسال در صورت سفر ترامپ به کره جنوبی برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای داده است.

سخنگوی لی‌ گفت که لی و ترامپ دیداری «دلپذیر» داشتند که در آن دو رهبر از یکدیگر تمجید کرده و درباره سوء قصد علیه یکدیگر صحبت کردند.

وی افزود که طرفین درباره درخواست واشنگتن در مورد باز شدن مرزهای سئول به روی محصولات کشاورزی صحبت نکردند.

 

