پیشنهاد سئول به ترامپ برای دیدار با رهبر کره شمالی طی ماههای آتی
سئول از احتمال دیدار رئیسجمهور آمریکا و رهبر کره شمالی طی ماههای آتی خبر داد.
کاخ آبی طی بیانیهای اعلام کرد که «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، پیشنهاد دیدار احتمالی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، را در اواخر امسال در صورت سفر ترامپ به کره جنوبی برای شرکت در یک نشست منطقهای داده است.
سخنگوی لی گفت که لی و ترامپ دیداری «دلپذیر» داشتند که در آن دو رهبر از یکدیگر تمجید کرده و درباره سوء قصد علیه یکدیگر صحبت کردند.
وی افزود که طرفین درباره درخواست واشنگتن در مورد باز شدن مرزهای سئول به روی محصولات کشاورزی صحبت نکردند.