شیخ نعیم قاسم:
تلاش برای ایجاد تفرقه میان ارتش لبنان و مقاومت، «نامقبول و ملعون» است
دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنانی درباره اوضاع این کشور، انتخابات، بازسازی و تهدیدهای رژیم صهیونیستی، بر پافشاری بر «گزینه مقاومت» تأکید کرده و از دولت خواست فوراً موضوع بازسازی و پاسداری از حاکمیت کشور را در دستور کار قرار دهد.
شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه «در توان نظامی میان ما و اسرائیل برابری وجود ندارد»، گفت: «ما از آنها پیشی خواهیم گرفت، زیرا به خاک خود پایبندیم، آمادهایم فداکاری کنیم و در مسیر جهاد ثابتقدم هستیم».
وی به طرفهایی که خواهان اصلاح قانون انتخابات هستند هشدار داد و پرسید: «کجاست مساواتی که درباره کرسیهای نمایندگان مقیم خارج مدعی آن هستید؟»
دبیرکل حزبالله لبنان همچنین تأکید کرد که برخی جریانها در پی «قانونگذاری به نفع خود» هستند که میتواند فضا را ملتهب و نمایندگی عادلانه را تضعیف کند.
شیخ نعیم قاسم از دولت لبنان خواست تا در لایحه بودجه، بند ویژهای برای بازسازی بگنجاند و خطاب به مسئولان گفت که بدون آغاز بازسازی، تحقق ثبات و رونق کشور دشوار خواهد بود.
وی افزود: «بهجای مشغول شدن به مسائل کوچک، دولت باید همه توان خود را صرف بازسازی کند«.
دبیرکل لبنان همچنین هشدار داد که تلاش برای ایجاد تفرقه میان ارتش و مقاومت «نامقبول و ملعون» است و یادآور شد ارتش با درایتی که به خرج داد، مانع از وقوع فتنه شد.
شیخ نعیم قاسم دولت را به کوتاهی در قبال نقض حاکمیت لبنان متهم کرد و خواستار آن شد کهدر همه جلسات کابینه موضوع «تجاوزات اسرائیل به حاکمیت لبنان» پیگیری شود و پرسید: «دولت تاکنون برای بازپسگیری و استقرار مجدد حاکمیت چه کرده است؟ چون بازگشت حاکمیت، نقطه آغاز بازسازی و ثبات است.»
وی درباره توافق «طایف» گفت که این توافق «نه یک نظر سلیقهای و نه وسیلهای برای موازنه قواست» و بخشی از آن اجرا نشده که باید اعمال شود.
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که ملت لبنان مردمی مقاوم هستند و «راه تسلیم و نابودی سیاسی ـ اجتماعی مسیر ما نیست».
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به «دخالتهای خارجی» اشاره کرد و گفت که برخی طرفها از طریق مداخله خارجی در پی ساختن ترتیبات سیاسیای بودهاند که هدف آن تضعیف حزبالله بوده، اما این تلاشها ناکام مانده است.
شیخ نعیم قاسم با انتقاد از اقدامهای دشمن افزود که اسرائیل انتظار داشت با واکنش متقابل ما، دستاوردهای خود را مستمر کند، اما مقاومت مانع از تحقق این نقشه شد.
وی تأکید کرد که «اسرائیل غیرنظامیان و نخبگان را هدف قرار میدهد تا به مقاومت فشار بیاورد» و افزود «اهداف اسرائیل در لبنان سرنوشتساز و اجتنابناپذیر نیست».
دبیرکل حزبالله از کشورهای منطقه، بهویژه برخی دولتهای عربی خواست تا از موضع اسپانیا الگوبرداری کنند و اقدام عملی نشان دهند.
شیخ نعیم قاسم همچنین از تلاشهای بینالمللی حمایتکننده از «ناوگان صمود» برای مقابله با «نسلکشی در غزه» تقدیر کرد و گفت که این حرکت معنای بسیار مهمی دارد.
وی در پایان، طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا را در این زمان «تلاشی برای تطهیر چهره اسرائیل در افکار عمومی بینالمللی» خواند و تأکید کرد که «مقاومت فلسطینی است که درباره نحوه و زمان اقدام تصمیم میگیرد».