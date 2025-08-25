بازداشت یک شهروند آمریکایی در آلمان به اتهام جاسوسی برای چین
دادستان های فدرال آلمان امروز -دوشنبه- اعلام کردند که یک شهروند آمریکایی را به اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی آمریکا به دستگاههای اطلاعاتی چین تحت تعقیب قرار دادهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: «این فرد تحت قوانین حفظ حریم حقوقی در آلمان با نام اختصاری مارتین دی معرفی شده است».
دادستان های آلمانی در بیانیه ای گفتند که وی متهم به همکاری با سازمان های دولتی چین در تابستان ۲۰۲۴ همزمان با همکاری با پیمانکار نظامی آمریکا در یک پایگاه آمریکایی در آلمان است.
بر اساس این گزارش، شهروند آمریکایی مذکور از زمان بازداشت در ماه نوامبر در بازداشت قبل از دوران محاکمه بسر میبرد.