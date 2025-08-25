خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الجولانی:

مذاکرات پیشرفته‌ای میان دمشق و تل‌آویو در جریان است

مذاکرات پیشرفته‌ای میان دمشق و تل‌آویو در جریان است
کد خبر : 1677674
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دولت انتقالی سوریه تاکید کرد که مذاکرات پیشرفته‌ای درباره توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در جریان است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری کل العرب، «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی»، رئیس دولت انتقالی سوریه در دیدار با یک هیئت رسانه‌ای عرب تاکید کرد که مذاکرات پیشرفته‌ای درباره توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در جریان است.

الشرع امروز -دوشنبه- در گفت‌وگو با یک هیئت رسانه‌ای عرب  در دمشق گفت که مذاکرات پیشرفته‌ای درباره توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در جریان است.

وی تاکید کرد که هرگونه توافقی با اسرائیل صرفا بر اساس خط آتش‌بس ۱۹۷۴ خواهد بود.

رئیس دولت انتقالی سوریه گفت که مذاکرات با اسرائیل به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است و احتمال توافق با اسرائیل بیشتر از احتمال شکست آن است. 

وی در عین حال افزود: «در حال حاضر این یک صلح جامع نیست و اگر صلح در راستای منافع سوریه و منطقه باشد، من در امضای آن تردید نخواهم کرد». 

الشرع همچنین بر وحدت سوریه تاکید و هرگونه وجود سلاح خارج از اختیارات دولت را رد کرد.

پیش از این کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این رژیم و سوریه در آستانه امضای یک توافقنامه امنیتی جدید با میانجیگری ایالات متحده و حمایت کشورهای خلیج فارس هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور