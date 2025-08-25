به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری کل العرب، «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی»، رئیس دولت انتقالی سوریه در دیدار با یک هیئت رسانه‌ای عرب تاکید کرد که مذاکرات پیشرفته‌ای درباره توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در جریان است.

الشرع امروز -دوشنبه- در گفت‌وگو با یک هیئت رسانه‌ای عرب در دمشق گفت که مذاکرات پیشرفته‌ای درباره توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در جریان است.

وی تاکید کرد که هرگونه توافقی با اسرائیل صرفا بر اساس خط آتش‌بس ۱۹۷۴ خواهد بود.

رئیس دولت انتقالی سوریه گفت که مذاکرات با اسرائیل به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است و احتمال توافق با اسرائیل بیشتر از احتمال شکست آن است.

وی در عین حال افزود: «در حال حاضر این یک صلح جامع نیست و اگر صلح در راستای منافع سوریه و منطقه باشد، من در امضای آن تردید نخواهم کرد».

الشرع همچنین بر وحدت سوریه تاکید و هرگونه وجود سلاح خارج از اختیارات دولت را رد کرد.

پیش از این کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این رژیم و سوریه در آستانه امضای یک توافقنامه امنیتی جدید با میانجیگری ایالات متحده و حمایت کشورهای خلیج فارس هستند.

انتهای پیام/