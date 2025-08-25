خبرگزاری کار ایران
انتقاد وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از رویکرد اروپا در قبال حماس

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت که تقدیر جنبش حماس از وزیر خارجه هلند پس از استعفای وی، نشان‌دهنده الگویی است که طی آن اروپا عملاً به حماس پاداش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گیدئون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت که تقدیر جنبش حماس از «کاسپار فلدکامپ» وزیر خارجه هلند پس از استعفای وی، نشان‌دهنده الگویی است که طی آن اروپا عملاً به حماس پاداش می‌دهد.

ساعر در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» همچنین به اقدام‌های اعلام‌شده توسط فرانسه و چند کشور دیگر برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر اشاره کرد و آن‌ها را «اقدام‌هایی غیرسازنده» خواند.

وی افزود: «اروپا باید انتخاب کند: اسرائیل یا حماس. هر اقدامی علیه اسرائیل به‌طور مستقیم به نفع محور جهادی در خاورمیانه است».

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ساعر برای نخستین سفر رسمی خود به‌عنوان وزیر خارجه این رژیم به آمریکا سفر کرده است. وی قرار است با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، «کریستی نوم» وزیر امنیت داخلی، و همچنین رهبران کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک) دیدار کند.

 

