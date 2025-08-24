تبریک رهبران جهان به مناسبت روز استقلال اوکراین
رهبر کاتولیکهای جهان و روسای جمهور آمریکا و چین روز استقلال اوکراین را تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و «شی جین پینگ» روز استقلال اوکراین را تبریک گفتند.
پاپ لئو با اشاره به جنگ جاری در پیام خود ابراز امیدواری کرد که سر و صدای سلاحها خاموش شود و جای خود را به گفتوگو بدهد و راه صلح را باز کند.
ترامپ نیز به طور مشابه گفت: «اکنون زمان پایان دادن به کشتار بیمعنی است».
وی همچنین خواستار مذاکراتی شد که منجر به صلحی پایدار و بادوام شود، به خونریزی پایان دهد و حاکمیت و کرامت اوکراین را حفظ کند.
در نامه شی، متحد نزدیک «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هیچ اشارهای به جنگ اوکراین نشده است، جنگی که چین از زمان آغاز آن علنا بیطرف مانده است.