تقدیر حماس از استعفای شماری از وزرای هلندی در حمایت از غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شامگاه گذشته -شنبه- در بیانیه‌ای از استعفای شماری از وزیران از جمله وزیر خارجه هلند برای تحریم‌های رژیم صهیونیستی استقبال کرد و آن را شجاعانه و اخلاقی دانست.

در ادامه بیانیه حماس آمده است که استعفای «کاسپار ولدکامپ»، وزیر امور خارجه هلند به همراه تعدادی دیگر از وزرا ستودنی است.

حماس تأکید کرد که این موضع اصولی وزرای مستعفی هلندی در رویارویی با جنگ نسل‌کشی و گرسنگی که مردم غزه با آن روبرو هستند، تجسم ارزش‌های انسانی است و پایبندی به مبانی قوانین بین‌المللی را تأیید می‌کند.

جنبش مذکور با بیان اینکه این اقدام پیام قدرتمندی مبنی بر لزوم اقدام برای توقف تجاوز فاشیستی علیه غیر نظامیان بی‌گناه ارسال می‌کند، افزود: این موضع اخلاقی در زمانی اتخاذ شده که سازمان ملل متحد شیوع قحطی در نوار غزه را اعلام کرده است.

مقاومت فلسطین در غزه گفت که این وضعیت، وجدان‌های بیدار را ملزم می‌کند که تمام تلاش خود را برای تحریم اشغالگران صهیونیست، مجازات آن‌ها و اعمال فشار برای توقف جنایت مداوم نسل‌کشی و گرسنگی به کار گیرند.

دولت هلند اعلام کرد که در پی امتناع پارلمان هلند از اقدام علیه رژیم صهیوینستی درباره وضعیت غزه، حزب قرارداد اجتماعی جدید تصمیم به خروج از دولت گرفته است.

اعضای این حزب در دولت هلند از جمله «کاسپار ولدکمپ»، وزیر امور خارجه و «هانکه بیورما»، وزیر تجارت خارجی استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرده‌اند.

«روبن برکلمانس»، وزیر دفاع هلند به طور موقت سمت سرپرست وزارت امور خارجه را بر عهده خواهد گرفت.

