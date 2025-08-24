کشته شدن دست کم ۳۵ عنصر مسلح در مرز نیجریه با کامرون

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروی هوایی نیجریه از کشته شدن دست کم ۳۵ عنصر مسلح در پی حملات هوایی به چهار نقطه تجمع در نزدیکی مرز کامرون خبر داد.

نیروی هوایی نیجریه روز گذشته -شنبه- توضیح داد که این عملیات پس از دریافت اطلاعات جاسوسی مبنی بر برنامه‌ریزی این گروه برای حمله به نیروهای زمینی انجام شد.

«ایهیمن اگودامه»، سخنگوی نیروی هوایی نیجریه اظهار داشت که حملات هوایی چهار نقطه تجمع را هدف قرار داده است و متعاقبا ارتباط با نیروها از سر گرفته شده و منطقه امن شده است.

انتهای پیام/