وقوع زلزله ۶ ریشتری در سواحل گواتمالا و السالوادور
سازمان زمینشناسی ایالات متحده گزارش داد که امروز -شنبه- زلزلهای بزرگ در اقیانوس آرام در سواحل گواتمالا و السالوادور رخ داد.
این زلزله به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۴:۱۴ صبح به وقت محلی در عمق ۱۰ کیلومتری ثبت شد.
مرکز این زلزله ۸۱ کیلومتری جنوب غربی «آکاجوتلا» در السالوادور و ۱۰۷ کیلومتری جنوب شرقی «پورتو سن خوزه» در گواتمالا بود.
آکاجوتلا بندر تجاری اصلی السالوادور است و توسط کشتیهای کروز نیز مورد استفاده قرار میگیرد. پورتو سن خوزه بزرگترین شهر در سواحل اقیانوس آرام گواتمالا است.