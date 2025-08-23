خبرگزاری کار ایران
وقوع زلزله ۶ ریشتری در سواحل گواتمالا و السالوادور

وقوع زلزله ۶ ریشتری در سواحل گواتمالا و السالوادور
سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داد که امروز -شنبه- زلزله‌ای بزرگ در اقیانوس آرام در سواحل گواتمالا و السالوادور رخ داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داد که امروز -شنبه- زلزله‌ای بزرگ در اقیانوس آرام در سواحل گواتمالا و السالوادور رخ داد.

این زلزله به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۴:۱۴ صبح به وقت محلی در عمق ۱۰ کیلومتری ‌ثبت شد.

مرکز این زلزله ۸۱ کیلومتری‌ جنوب غربی «آکاجوتلا» در السالوادور و ۱۰۷ کیلومتری ‌جنوب شرقی «پورتو سن خوزه» در گواتمالا بود.

آکاجوتلا بندر تجاری اصلی السالوادور است و توسط کشتی‌های کروز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. پورتو سن خوزه بزرگ‌ترین شهر در سواحل اقیانوس آرام گواتمالا است.

 

