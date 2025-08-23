به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گروه‌های مقاومت فلسطینی خواستار اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به قحطی غزه شدند.

گروه‌های مقاومت فلسطینی طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای مقابله با قحطی در غزه، از جمله مداخله بشردوستانه، فوراً اقدام کند.»

این بیانیه افزود: «ما خواستار گشایش گذرگاه‌های امن برای ورود بی‌قید و شرط غذا و دارو به غزه هستیم.»

این بیانیه خاطرنشان کرد: «‌از کشورهای عربی و اسلامی خود می‌خواهیم که گام‌های عملی برای شکستن محاصره و نجات مردم غزه بردارند.»

