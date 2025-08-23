گروههای مقاومت فلسطینی:
جامعه بینالملل برای مقابله با قحطی در غزه مداخله فوری کند
گروههای مقاومت فلسطینی خواستار اقدام بینالمللی برای پایان دادن به قحطی غزه شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گروههای مقاومت فلسطینی خواستار اقدام بینالمللی برای پایان دادن به قحطی غزه شدند.
گروههای مقاومت فلسطینی طی بیانیهای اعلام کردند: «ما از جامعه بینالملل میخواهیم که برای مقابله با قحطی در غزه، از جمله مداخله بشردوستانه، فوراً اقدام کند.»
این بیانیه افزود: «ما خواستار گشایش گذرگاههای امن برای ورود بیقید و شرط غذا و دارو به غزه هستیم.»
این بیانیه خاطرنشان کرد: «از کشورهای عربی و اسلامی خود میخواهیم که گامهای عملی برای شکستن محاصره و نجات مردم غزه بردارند.»