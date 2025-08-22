به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، اداره جمعیت و مهاجرت اسرائیل اعلام کرد که به شهردار بارسلون‌ اجازه ورود به سرزمین‌های اشغالی را نمی‌دهد.

قرار بود شهردار بارسلون کمی شامگاه جمعه وارد سرزمین‌های اشغالی، اما رسماً به او اطلاع داده شد که اجازه ورود نخواهد داشت.

‌اداره مهاجرت اسرائیل اعلام کرد که این تصمیم طبق قانون ورود به اسرائیل و با هماهنگی وزارت ‌خارجه و شورای امنیت ملی گرفته شده است.

این اداره خاطرنشان کرد که این ممنوعیت ناشی از اظهارات شهردار بارسلون علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی است.

