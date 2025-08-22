خبرگزاری کار ایران
امضای توافقنامه شراکت نظامی میان عربستان و آمریکا
وزارت دفاع عربستان در ریاض توافقنامه‌ای برای شراکت نظامی با گارد ملی ایالت‌های ایندیانا و اکلاهمای آمریکا امضا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  الخلیج آنلاین، و زارت دفاع عربستان ‌در ریاض توافقنامه‌ای برای شراکت نظامی با گارد ملی ایالت‌های ایندیانا و اکلاهمای آمریکا امضا کرد. 

از طرف عربستان، «فیاض الرویلی»، رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان این توافقنامه را امضا کرد و از طرف آمریکا نیز «استیون نوردهاوس»، رئیس دفتر گارد ملی ایالات متحده،  به همراه «توماس مانسینو»، معاون گارد ملی اکلاهما، و «لارنس میونیش»، معاون گارد ملی ایندیانا حضور داشتند.

این توافق در چارچوب برنامه شراکت میان کشورها وابسته به وزارت دفاع آمریکا امضا شد، برنامه‌ای که بیش از ۱۱۵ شراکت بین‌المللی را شامل می‌شود و هدف آن تقویت همکاری دفاعی و امنیتی از طریق آموزش، تبادل تجربه و حمایت از امنیت و ثبات جهانی است.

 

