به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که اسرائیل سیاست سیاست گرسنگی در غزه را پیش می‌برد.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه تأیید کرد که قتل مستقیم و عمدی پنج کشاورز توسط ارتش اسرائیل در حالی که در زمین‌های کشاورزی در خان یونس کار می‌کردند، بخشی از یک الگوی تکرارشونده و رویکرد مداوم برای از بین بردن هرگونه تلاشی برای تأمین حداقل سطح غذا از طریق تولید محلی است‌ که بخشی از تثبیت سیاست گرسنگی به عنوان ابزاری اصلی در جنایت «نسل‌کشی» تلقی می‌شود.

این دیده‌بان توضیح داد که تیم میدانی آن، قتل پنج کشاورز را پس از شلیک حداقل یک موشک توسط یک پهپاد اسرائیلی در صبح ۲۱ آگوست، در حالی که آنها در زمین‌های کشاورزی در غرب خان یونس، در جنوب نوار غزه کار می‌کردند، مستند کرده است.

این بیانیه توضیح داد که این پنج کشاورز از یک خانواده هستند: برادران سلیمان و محمد الاسطل، و موسی، محمود و محمد الاسطل.

این خاطرنشان کرد که تشدید هدف قرار دادن منابع غذایی در غزه توسط اسرائیل همزمان با ارزیابی یکپارچه مرحله امنیت غذایی است که برای اولین بار رسماً وضعیت قحطی را در نوار غزه اعلام می‌کند.

