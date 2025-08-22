ادعای کاتز: بهزودی دروازههای جهنم به روی حماس گشوده خواهد شد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که در صورت موافقت نکردن حماس با پیششرطهای این رژیم برای آتش بس، دروازههای جهنم به روی غزه و این جنبش باز خواهد شد.
«یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ما دیروز طرح ارتش را برای یکسره کردن جنگ غزه با قدرت آتش گسترده، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی تصویب کردیم.»
وی در ادامه افزود: «مهمترین شرایط ما برای پایان دادن به جنگ، آزادی همه اسرا و برچیدن سلاحهای حماس است.»
این وزیر صهیونیست مدعی شد: «اگر حماس موافقت نکند، غزه همانطور که وعده داده شده است، به رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد و این همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.»
کاتز درادامه ادعاهای خود تهدید کرد: «به زودی، دروازههای جهنم به روی حماس باز خواهد شد تا زمانی که با شرایط ما موافقت کند. حماس باید همه اسرا را آزاد کند و سلاحهای خود را زمین بگذارد.»