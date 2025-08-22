به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که در صورت موافقت نکردن حماس با پیش‌شرط‌های این رژیم برای آتش بس، دروازه‌های جهنم به روی غزه و این جنبش باز خواهد شد.

«یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ما دیروز طرح ارتش را برای یکسره کردن جنگ غزه با قدرت آتش گسترده، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی تصویب کردیم.»

وی در ادامه افزود: «مهم‌ترین شرایط ما برای پایان دادن به جنگ، آزادی همه اسرا و برچیدن سلاح‌های حماس است.»

این وزیر صهیونیست مدعی شد: «اگر حماس موافقت نکند، غزه همانطور که وعده داده شده است، به رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد و این همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.»

کاتز درادامه ادعاهای خود تهدید کرد: «به زودی، دروازه‌های جهنم به روی حماس باز خواهد شد تا زمانی که با شرایط ما موافقت کند. حماس باید همه اسرا را آزاد کند و سلاح‌های خود را زمین بگذارد.»

