زلنسکی:
از دست دادن اراضی را به رسمیت نمیشناسیم
رئیسجمهور اوکراین گفت که این کشور از دست دادن اراضی را از نظر قانونی به رسمیت نمیشناسد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولودیمیر زلنسکی» در جلسهای گفت که اوکراین نیروهای خود را از «دونباس» خارج نخواهد کرد و از نظر قانونی از دست دادن قلمرو را به رسمیت نمیشناسد.
زلنسکی گفت: «اگر ما در مورد خروج از شرق صحبت میکنیم، نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. مسئله اینجا فقط مربوط به قانون اساسی نیست، بلکه به مقاومت کشورمان، قویترین خطوط دفاعی و مسیرهای منتهی به مراکز صنعتی نیز مربوط میشود».
زلنسکی تصریح کرد که مناطق تحت کنترل روسیه در مناطق «سامی» و «میکولائیف» را مناطق مبادله نمیداند، زیرا آنها را به هیچ وجه دارای ارزش نمیداند.
رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: «تا زمانی که این خواستهها مشخص نشوند، صحبت در مورد آمادگی اوکراین برای هرگونه مبادله غیرممکن است».
وی افزود: «با این حال، اوکراین مطمئنا اشغال قلمرو خود را به طور قانونی به رسمیت نخواهد شناخت».