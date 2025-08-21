به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولودیمیر زلنسکی» در جلسه‌ای گفت که اوکراین نیروهای خود را از «دونباس» خارج نخواهد کرد و از نظر قانونی از دست دادن قلمرو را به رسمیت نمی‌شناسد.

زلنسکی گفت: «اگر ما در مورد خروج از شرق صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. مسئله اینجا فقط مربوط به قانون اساسی نیست، بلکه به مقاومت کشورمان، قوی‌ترین خطوط دفاعی و مسیرهای منتهی به مراکز صنعتی نیز مربوط می‌شود».

زلنسکی تصریح کرد که مناطق تحت کنترل روسیه در مناطق «سامی» و «میکولائیف» را مناطق مبادله نمی‌داند، زیرا آنها را به هیچ وجه دارای ارزش نمی‌داند.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت: «تا زمانی که این خواسته‌ها مشخص نشوند، صحبت در مورد آمادگی اوکراین برای هرگونه مبادله غیرممکن است».

وی افزود: «با این حال، اوکراین مطمئنا اشغال قلمرو خود را به طور قانونی به رسمیت نخواهد شناخت».

انتهای پیام/