عزم رهبران اروپا بر حمایت موقت از ابتکار ترامپ برای صلح در اوکراین

‌پولیتیکو گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا مشتاقند تا زمانی که ‌رئیس جمهور آمریکا، موضع سختگیرانه‌تری نسبت به روسیه اتخاذ نکند، علناً از ابتکار صلح او در مورد اوکراین حمایت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا مشتاقند تا زمانی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، موضع سختگیرانه‌تری نسبت به روسیه اتخاذ نکند، علناً از ابتکار صلح او در مورد اوکراین حمایت کنند.

در این گزارش آمده است که «استراتژی رهبران اروپا چاپلوسی و ستایش دونالد ترامپ است تا زمانی که او در نهایت به همان نتیجه برسد و متوجه شود که باید رویکردی تهاجمی‌تر نسبت به کرملین اتخاذ کند.»

در این گزارش همچنین آمده است که «رهبران اروپایی به نیت اعلام شده روسیه برای دستیابی به یک توافق مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین اعتماد ندارند.»

این روزنامه گزارش داد که طرف آمریکایی متحدان خود را از قصد خود برای محدود کردن سهم خود در ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین مطلع کرده است.

 

