رئیس جمهور کلمبیا:

حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه خواهد بود

حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه خواهد بود
رئیس جمهوری کلمبیا تاکید کرد که حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از کلمبیا ریپورتس، «گوستاوو پترو»، رئیس جمهوری کلمبیا گفت که حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه خواهد بود.

پترو در دیدار با وزرای دولت این کشور، مخالفت خود را با اعزام ۴۵۰۰ نیروی نظامی و سه کشتی جنگی توسط آمریکا به آب‌های ونزوئلا تکرار کرد.

پترو گفت: «من از طریق نمایندگان به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفتم که این اقدام بدترین اشتباه خواهد بود».

وی افزود: «این تلاش‌ها به این دلیل نیست که او متحد نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است، بلکه به این دلیل است که از عواقب حمله آمریکا نگران است».

رئیس جمهوری کلمبیا هشدار داد که حمله به ونزوئلا می‌تواند باعث جنگ داخلی مشابه جنگی شود که از سال ۲۰۱۱ سوریه را ویران کرده است. جنگ داخلی سوریه همچنین منجر به گسترش درگیری‌ها در کشورهای همسایه مانند عراق و لبنان شد.

 

