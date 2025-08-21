حماس:
عملیات ارابههای جدعون ۲ شکست خواهد خورد
جنبش حماس تاکید کرد که عملیات ارابههای جدعون ۲ هم با شکت مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس بیانیه ارتش اشغالگر درباره آغاز عملیات موسوم به «ارابههای جدعون ۲» را به منزله نادیده گرفتن تلاشهای میانجیها برای برقراری آتشبس دانست و تاکید کرد که این عملیات نیز همانند قبلیها شکست خواهد خورد.
در بیانیه جنبش حماس آمده است که این عملیات نیز همانند نمونه های قبلی شکست خواهد خورد و اشغال غزه هرگز یک تفریح نخواهد بود.
حماس در بیانیه خود، این عملیات را اصرار بر جنگ نسلکشی و نادیده گرفتن تلاشهای میانجیگران دانست.
این جنبش اعلام کرد: «بیانیه ارتش اشغالگر درباره آغاز آنچه عملیات ارابههای گدعون ۲ علیه شهر غزه خوانده میشود و قصد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم برای تصویب این عملیات به معنای اصرار بر جنگ نسلکشی است که از بیش از ۲۲ ماه قبل ادامه دارد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اقدام برای اجرای این عملیات به معنای نادیده گرفتن تلاشهایی است که میانجیها برای متوقف کردن جنگ و تبادل اسرا انجام میدهند».
«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با وجود تلاشهای میانجیها برای رسیدن به یک توافق و موافقت حماس با پیشنهاد آنها، با طرح اشغال شهر غزه و حمله به آن در چارچوب عملیاتی نظامی با نام ارابههای جدعون ۲ موافقت کرد.