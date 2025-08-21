طرح آمریکا برای اعزام سه کشتی جنگی ونیروهای نظامی به دریای کارائیب
منابع آگاه از دستور دولت آمریکا برای اعزام سه کشتی جنگی و هزاران نیروی نظامی دریای کارائیب خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ، ۲ منبع آگاهکه نخواستند نامشان فاش شود، امروز -پنج شنبه- گزارش دادند که دولت آمریکا دستور اعزام سه کشتی جنگی و هزاران نیروی نظامی دریای کارائیب را صادر کرده است.
در پی این دستور انتظار میرود که ناوهای «یواساس سن آنتونیو»، «یواساس آیووا جیما» و «یواساس فورت لاندردیل» تا روز یکشنبه به نزدیکی سواحل ونزوئلا برسند.
این ناوها حامل چهار هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی هستند.
این منابع از ارائه جزئیات درباره ماموریت ویژه این کشتیهای جنگی خودداری کردند اما گفتند که هدف از اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی مقابله با تهدید «سازمانهای مواد مخدر-تروریستی» منطقه علیه امنیت ملی آمریکاست.
دولت آمریکا در ماه فوریه کارتل «سینالوآ» مکزیک و گروه تبهکار «ترن د آراگوا» ونزوئلا را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
همچنین خبرگزاری فرانسه بامداد امروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در راستای تلاشهای خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه کشتی جنگی را راهی نزدیکی سواحل ونزوئلا کرد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود که سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» راهی سواحل ونزوئلا شدهاند.
این اقدامات در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را افزایش داده و جایزه دستگیری وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.